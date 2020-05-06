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2020-05-06T21:54
https://ria.ru/20200506/1571057503.html
Лавров призвал решать проблемы в отношениях с Британией без политизации
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РИА Новости

Лавров призвал решать проблемы в отношениях с Британией без политизации

21:54 06.05.2020
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его британский коллега Доминик Рааб выразили настрой решать проблемы между Москвой и Лондоном в прагматичном ключе и без политизации, сообщает МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.
"В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений. Выражен обоюдный настрой на решение накопившихся проблем в прагматичном ключе, развитие сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
При этом Лавров "призвал рассматривать любые возникающие озабоченности без политизации, через профессиональный диалог на основе конкретных фактов".
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в частности сирийское урегулирование, кризис на Украине, работу Совета Безопасности ООН.
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