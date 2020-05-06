Лавров призвал решать проблемы в отношениях с Британией без политизации

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его британский коллега Доминик Рааб выразили настрой решать проблемы между Москвой и Лондоном в прагматичном ключе и без политизации, сообщает МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.
"В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений. Выражен обоюдный настрой на решение накопившихся проблем в прагматичном ключе, развитие сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
При этом Лавров "призвал рассматривать любые возникающие озабоченности без политизации, через профессиональный диалог на основе конкретных фактов".