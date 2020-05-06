В Подмосковье после смягчения мер запустят строительство детсадов и школ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. При постепенном смягчении мер против коронавируса в Московской области в первую очередь запустят строительство школ, детсадов и инфраструктурных объектов, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Прежде всего (запустят - ред.) строительство: все, что связано со школой, детские сады, инфраструктурные объекты", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".
Он отметил, что "говорить о том, что сейчас все решено и 12 мая мы откроемся, абсолютно нельзя. Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины", - подчеркнул губернатор.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что говоря о стройках, губернатор имел в виду, что строительство школ, детсадов и инфраструктурных объектов будет разморожено.
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