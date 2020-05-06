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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T22:30
https://ria.ru/20200506/1571057392.html
В Подмосковье после смягчения мер запустят строительство детсадов и школ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570132695_0:139:3102:1884_1036x0_80_0_0_7bd368344a369c6410b9102590ea4277.jpg
РИА Новости

В Подмосковье после смягчения мер запустят строительство детсадов и школ

21:51 06.05.2020 (обновлено: 22:30 06.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочий в медицинской маске
Рабочий в медицинской маске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Рабочий в медицинской маске. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. При постепенном смягчении мер против коронавируса в Московской области в первую очередь запустят строительство школ, детсадов и инфраструктурных объектов, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Прежде всего (запустят - ред.) строительство: все, что связано со школой, детские сады, инфраструктурные объекты", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".
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В пресс-службе регионального правительства уточнили, что говоря о стройках, губернатор имел в виду, что строительство школ, детсадов и инфраструктурных объектов будет разморожено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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