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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T21:47
https://ria.ru/20200506/1571057287.html
Воробьев оценил ущерб экономике Подмосковья от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/155796/06/1557960639_0:416:2767:1972_1036x0_80_0_0_5db0480a9f557922ed0b666b9ce6d770.jpg
РИА Новости

Воробьев оценил ущерб экономике Подмосковья от коронавируса

21:47 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьёв во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Второй квартал для бюджета Московской области будет нехорошим, заявил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.
"Первый квартал у нас был, ну это ещё до карантина, хороший. Второй квартал будет нехорошим. Нужно дожить и посмотреть. Очевидно, что прибыль компаний и НДФЛ расти точно не будут, мы прогнозируем, что выпадающие доходы нам обеспечены", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос, подсчитан ли в регионе ущерб, который коронавирус нанёс экономике.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Экономика
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