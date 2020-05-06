Венесуэла направит в Гаагу материалы о попытке вторжения в страну

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая – РИА Новости. Венесуэла намерена направить в суд в Гааге материалы о попытке морского вторжения в страну, соответствующие доклады подготовит глава МИД страны, сообщил в среду президент Николас Мадуро.
"Я дал поручение главе МИД Хорхе Арреасе направить доклады и видео об этой агрессии… в Гаагу, чтобы присоединить их к иску (уже находящемуся – ред.) в Международном уголовном суде", - сказал он журналистам.
Пресс-конференция президента транслируется в Twitter.
Венесуэла в феврале подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах.
Задержанный в результате нападения в Венесуэле гражданин США, сотрудник частной охранной компании Silvercopp Люк Денман заявил в ходе допроса, что планом диверсионной группы был захват аэропорта Каракаса, его удержание и обеспечение собственной безопасности до тех пор, пока главу страны Николаса Мадуро не вывезут в США.