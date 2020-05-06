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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-06T21:35
https://ria.ru/20200506/1571056898.html
Венесуэла направит в Гаагу материалы о попытке вторжения в страну
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571012145_0:164:3158:1940_1036x0_80_0_0_b051cef32e8fa06acefc6ef356107ec4.jpg
РИА Новости

Венесуэла направит в Гаагу материалы о попытке вторжения в страну

21:35 06.05.2020
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© REUTERS / Manaure QuinteroСотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Сотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
© REUTERS / Manaure Quintero
Сотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая – РИА Новости. Венесуэла намерена направить в суд в Гааге материалы о попытке морского вторжения в страну, соответствующие доклады подготовит глава МИД страны, сообщил в среду президент Николас Мадуро.
"Я дал поручение главе МИД Хорхе Арреасе направить доклады и видео об этой агрессии… в Гаагу, чтобы присоединить их к иску (уже находящемуся – ред.) в Международном уголовном суде", - сказал он журналистам.
Министр обороны США Марк Эспер
5 мая, 22:50
Глава Пентагона заявил о непричастности США к событиям в Венесуэле
Пресс-конференция президента транслируется в Twitter.
Венесуэла в феврале подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах.
Задержанный в результате нападения в Венесуэле гражданин США, сотрудник частной охранной компании Silvercopp Люк Денман заявил в ходе допроса, что планом диверсионной группы был захват аэропорта Каракаса, его удержание и обеспечение собственной безопасности до тех пор, пока главу страны Николаса Мадуро не вывезут в США.
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