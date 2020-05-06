Число случаев COVID-19 среди российских военных увеличилось до 1506

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Среди российских военных выявлено всего 1506 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заражены 1182 курсанта, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 1475 российских военных.
"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 6 мая установлено 1506 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 376 человек, в изоляторах по месту службы – 527 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 человек, изолированы на дому – 589 человек", - говорится в сообщении.
Все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии – четыре человека, в состоянии средней тяжести – девять человек, остальные – без симптомов заболевания. При этом выздоровели 179 человек.
Подчеркивается, что 1746 человек, контактировавших с заболевшими, сняты с контроля после 14 суток наблюдения и второго отрицательного результата тестирования.
"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1182 человека, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 418 человек, в изоляторах по месту службы – 616 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 35 человек, изолированы на дому – 113 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья военных нормальное, без симптоматических проявлений. Кроме того, выздоровели 222 человека.
Число воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования - 228 человек. Выздоровели 80 человек.
Добавляется, что инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 369 человек, выздоровели 27 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.