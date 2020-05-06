Число случаев COVID-19 среди российских военных увеличилось до 1506

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Среди российских военных выявлено всего 1506 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заражены 1182 курсанта, Среди российских военных выявлено всего 1506 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заражены 1182 курсанта, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 1475 российских военных.

"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 6 мая установлено 1506 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 376 человек, в изоляторах по месту службы – 527 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 человек, изолированы на дому – 589 человек", - говорится в сообщении.

Все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии – четыре человека, в состоянии средней тяжести – девять человек, остальные – без симптомов заболевания. При этом выздоровели 179 человек.

Подчеркивается, что 1746 человек, контактировавших с заболевшими, сняты с контроля после 14 суток наблюдения и второго отрицательного результата тестирования.

"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1182 человека, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 418 человек, в изоляторах по месту службы – 616 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 35 человек, изолированы на дому – 113 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья военных нормальное, без симптоматических проявлений. Кроме того, выздоровели 222 человека.

Число воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования - 228 человек. Выздоровели 80 человек.

Добавляется, что инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 369 человек, выздоровели 27 человек.