Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T21:33
https://ria.ru/20200506/1571056837.html
Число случаев COVID-19 среди российских военных увеличилось до 1506
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571170_0:103:2515:1518_1036x0_80_0_0_be8ca0847f30206483b53ec556b20d23.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 среди российских военных увеличилось до 1506

21:33 06.05.2020
623
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Среди российских военных выявлено всего 1506 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заражены 1182 курсанта, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 1475 российских военных.
Автомобиль скорой помощи
6 мая, 19:03Распространение нового коронавируса
Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь
"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 6 мая установлено 1506 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 376 человек, в изоляторах по месту службы – 527 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 человек, изолированы на дому – 589 человек", - говорится в сообщении.
Все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии – четыре человека, в состоянии средней тяжести – девять человек, остальные – без симптомов заболевания. При этом выздоровели 179 человек.
Подчеркивается, что 1746 человек, контактировавших с заболевшими, сняты с контроля после 14 суток наблюдения и второго отрицательного результата тестирования.
Комар
6 мая, 17:09Распространение нового коронавируса
Профессор оценил вероятность заражения COVID-19 от мух и комаров
"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1182 человека, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 418 человек, в изоляторах по месту службы – 616 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 35 человек, изолированы на дому – 113 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья военных нормальное, без симптоматических проявлений. Кроме того, выздоровели 222 человека.
Число воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования - 228 человек. Выздоровели 80 человек.
Добавляется, что инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 369 человек, выздоровели 27 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
412515
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Рекомендуем
Врач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом
Сотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Венесуэла направит в Гаагу материалы о попытке вторжения в страну
Рабочий в медицинской маске
В Подмосковье после смягчения мер запустят строительство детсадов и школ
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
МИД осудил действия наемников, пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу
Пациент у входа в больницу Маунт-Синай в Манхэттене, Нью-Йорк
Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Объяснена опасность коронавируса для мужчин
Горы в Австрии
В Австрии эксперты оценили потери горнолыжных курортов из-за коронавируса
Медицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Воробьев оценил ущерб экономике Подмосковья от коронавируса
Дмитрий Босов
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть миллиардера
Улица в Рейкьявике
В Исландии заявили о ликвидации вспышки коронавируса
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Число случаев коронавируса среди российских военных достигло 1540
Дезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции
Число жертв коронавируса во Франции составило 25,8 тысячи
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Карачаево-Черкесии введут масочный режим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния