Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-05-06T21:20
https://ria.ru/20200506/1571056305.html
Нижегородская область подготовила план снятия ограничений по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570905738_0:0:3322:1869_1036x0_80_0_0_83874d3a25c117a7b5f09de41ea17ca8.jpg
РИА Новости

Нижегородская область подготовила план снятия ограничений по коронавирусу

21:20 06.05.2020
1515
© РИА Новости / Татьяна МакееваМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Нижегородская область выполнила поручение президента РФ Владимира Путина по подготовке плана мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил глава региона Глеб Никитин.
Президент России в среду провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, участие в котором принял губернатор Нижегородской области.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
6 мая, 16:17Распространение нового коронавируса
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
"Я утвердил план поэтапного выхода Нижегородской области из режима ограничений, большая часть мероприятий которого должна быть реализована до 11 мая включительно. Мы следуем принципу дифференцированного подхода, который обозначил президент России, а также предписаниям санитарных врачей и рекомендациям Минэкономразвития России", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как подчеркнул губернатор, возможность осуществления деятельности предприятиями будет зависеть от трех факторов: влияния вида деятельности, к которому относится предприятие, на экономику и социальную сферу Нижегородской области; уровня эпидемиологической опасности, а также географического расположения в одной из групп территорий, на которые поделен регион в зависимости от эпидобстановки (зеленая, красная зоны и зона карантина).
В результате сформированы три матрицы: для группы территорий, относящихся к зеленой зоне, к красной зоне и к зоне карантина. При этом во всех группах территорий без ограничений могут осуществлять деятельность все предприятия, крайне важные для жизнеобеспечения области, и системообразующие организации. Функционирование других предприятий зависит от их степени готовности минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. "Мы разработали механизм, благодаря которому организации смогут повышать уровень безопасности. В частности, речь идет о внедрении системы видеоаналитики, позволяющей в автоматическом режиме оценивать работу предприятия и фиксировать нарушения", - отметил Никитин.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
6 мая, 18:56
Онищенко прокомментировал итоги совещания по ситуации с COVID-19
Основным инструментом для взаимодействия с организациями остается портал "Карта жителя Нижегородской области". На нем будет проводиться деление предприятий на категории и их анкетирование на предмет готовности выполнять дополнительные требования для того, чтобы начать свою работу (например, ограничение количества клиентов в помещении). Как подчеркнул губернатор, эта деятельность ведется в координации с Минэкономразвития РФ и в дальнейшем может быть использована для тиражирования в других регионах.
Никитин отметил, что правительство региона продолжает работу по субсидированию пострадавших предприятий и оказанию им методической поддержки. Также ведется выработка новых видов помощи. "Мы направили в правительство России информацию о мерах поддержки, которые уже внедрены у нас. Это, в частности, субсидирование коммунальных платежей, дополнительные выплаты на сотрудников, не только предоставление отсрочки, но и снижение платежей по аренде. Считаем, что такие меры нужно распространить системно на уровне страны", - сказал губернатор.
Как сообщил Никитин, на данный момент на субсидирование коммунальных платежей поступило более 100 заявок. Их прием продолжается. На данные цели из бюджета региона выделено более 90 миллионов рублей. Почти 3000 арендаторов в Нижегородской области воспользовались отсрочкой по выплате аренды государственного и муниципального имущества.
Автомобиль скорой помощи
6 мая, 19:03Распространение нового коронавируса
Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь
Также Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области разработали новые финансовые продукты для поддержки бизнеса: микрозаймы под 1-6% годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей. На реализацию разработанных мер из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей. На данный момент поступило почти 70 заявок, выдано 8 кредитов на сумму 11,7 миллиона рублей.
Кроме того, в рамках реализации федеральных мер поддержки на территории Нижегородской области действует такая мера поддержки, как беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Банки, работающие в регионе, заключили более 500 соглашений на сумму почти один миллиард рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
000100
Нижегородская областьКоронавирус в РоссииГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Нижегородской области умерли семь пациентов с коронавирусом
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов
Министр здравоохранения Нижегородской области ушел в отставку
Машина скорой медицинской помощи
В Нижегородской области число случаев коронавируса превысило три тысячи
Юрий Шалабаев
Юрий Шалабаев будет и.о. мэра Нижнего Новгорода
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Сотрудник полиции проверяет смартфон с QR-кодом у жителя Нижегородской области
В Нижегородскую область не впустили более 1300 автомобилей
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин: уход мэра Нижнего Новгорода не сказался на работе администрации
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Нижегородской области число случаев коронавируса приблизилось к 3300
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Билет на самолет
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в защитном костюме во время визита в больницу
В Нижегородской области организовали более 600 мест в обсерваторах
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Глава города Нижний Новгород Владимир Панов
Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния