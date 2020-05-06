Нижегородская область подготовила план снятия ограничений по коронавирусу

Президент России в среду провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, участие в котором принял губернатор Нижегородской области.

"Я утвердил план поэтапного выхода Нижегородской области из режима ограничений, большая часть мероприятий которого должна быть реализована до 11 мая включительно. Мы следуем принципу дифференцированного подхода, который обозначил президент России, а также предписаниям санитарных врачей и рекомендациям Минэкономразвития России", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Как подчеркнул губернатор, возможность осуществления деятельности предприятиями будет зависеть от трех факторов: влияния вида деятельности, к которому относится предприятие, на экономику и социальную сферу Нижегородской области; уровня эпидемиологической опасности, а также географического расположения в одной из групп территорий, на которые поделен регион в зависимости от эпидобстановки (зеленая, красная зоны и зона карантина).

В результате сформированы три матрицы: для группы территорий, относящихся к зеленой зоне, к красной зоне и к зоне карантина. При этом во всех группах территорий без ограничений могут осуществлять деятельность все предприятия, крайне важные для жизнеобеспечения области, и системообразующие организации. Функционирование других предприятий зависит от их степени готовности минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. "Мы разработали механизм, благодаря которому организации смогут повышать уровень безопасности. В частности, речь идет о внедрении системы видеоаналитики, позволяющей в автоматическом режиме оценивать работу предприятия и фиксировать нарушения", - отметил Никитин.

Основным инструментом для взаимодействия с организациями остается портал "Карта жителя Нижегородской области". На нем будет проводиться деление предприятий на категории и их анкетирование на предмет готовности выполнять дополнительные требования для того, чтобы начать свою работу (например, ограничение количества клиентов в помещении). Как подчеркнул губернатор, эта деятельность ведется в координации с Минэкономразвития РФ и в дальнейшем может быть использована для тиражирования в других регионах.

Никитин отметил, что правительство региона продолжает работу по субсидированию пострадавших предприятий и оказанию им методической поддержки. Также ведется выработка новых видов помощи. "Мы направили в правительство России информацию о мерах поддержки, которые уже внедрены у нас. Это, в частности, субсидирование коммунальных платежей, дополнительные выплаты на сотрудников, не только предоставление отсрочки, но и снижение платежей по аренде. Считаем, что такие меры нужно распространить системно на уровне страны", - сказал губернатор.

Как сообщил Никитин, на данный момент на субсидирование коммунальных платежей поступило более 100 заявок. Их прием продолжается. На данные цели из бюджета региона выделено более 90 миллионов рублей. Почти 3000 арендаторов в Нижегородской области воспользовались отсрочкой по выплате аренды государственного и муниципального имущества.

Также Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области разработали новые финансовые продукты для поддержки бизнеса: микрозаймы под 1-6% годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей. На реализацию разработанных мер из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей. На данный момент поступило почти 70 заявок, выдано 8 кредитов на сумму 11,7 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках реализации федеральных мер поддержки на территории Нижегородской области действует такая мера поддержки, как беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Банки, работающие в регионе, заключили более 500 соглашений на сумму почти один миллиард рублей.