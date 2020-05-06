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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T21:16
https://ria.ru/20200506/1571056154.html
Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048300_0:380:2759:1932_1036x0_80_0_0_670955155f176143a0ad1a404f5ce685.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19

21:16 06.05.2020
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© REUTERS / Henry NichollsМедицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
Медицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Британии Домиником Раабом борьбу с распространением коронавируса и преодоление его последствий, сообщил МИД РФ.
"Подчеркнута необходимость использования опыта союзничества в мобилизации усилий мирового сообщества на противодействие современным глобальным вызовам. Особое внимание было уделено задачам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий", - говорится в сообщении ведомства.
Стороны также обменялись поздравлениями в связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне и отметили вклад участников антигитлеровской коалиции в борьбу с нацизмом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДоминик РаабСергей ЛавровВеликобританияВ мире
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