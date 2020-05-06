МИД осудил действия наемников, пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Действия наемников, попытавшихся высадиться в Венесуэле для совершения терактов, заслуживают безусловного и решительного осуждения, говорится в комментарии МИД России.
"Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны - и Венесуэла не исключение - столкнулись с глобальной безжалостной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех. Игнорировать этот вызов - удел тех сил, кто безразличен к реальным судьбам венесуэльских граждан и будущему этой страны", - говорится в комментарии министерства.
Кроме того, Москва выразила поддержку предложению президента Венесуэлы Николаса Мадуро о гуманитарном соглашении с участием всех политических сил страны.
"Поддерживаем предложение президента Мадуро заключить "большое гуманитарное соглашение" всех политических сил Венесуэлы", - говорится в комментарии. Отмечается, что это соглашение касается даже тех, что кто группируется вокруг фигуры главы подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя временным главой государства.
МИД РФ отметил, что Россия и далее будет делать все необходимое, "чтобы народ Венесуэлы имел возможность самостоятельно решать стоящие перед ним проблемы мирным путем, через широкий общенациональный диалог, без диктата, ультиматумов и санкций".
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он также заявил, что один из задержанных - агент управления по борьбе с наркотиками США.