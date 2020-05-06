МИД осудил действия наемников, пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу

"Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны - и Венесуэла не исключение - столкнулись с глобальной безжалостной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех. Игнорировать этот вызов - удел тех сил, кто безразличен к реальным судьбам венесуэльских граждан и будущему этой страны", - говорится в комментарии министерства.