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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-06T21:08
https://ria.ru/20200506/1571055920.html
МИД осудил действия наемников, пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570942826_0:141:3140:1907_1036x0_80_0_0_c848250dd2d38657bca202d1e44d7769.jpg
РИА Новости

МИД осудил действия наемников, пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу

21:08 06.05.2020
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© REUTERS / Manaure QuinteroКатера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
© REUTERS / Manaure Quintero
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Действия наемников, попытавшихся высадиться в Венесуэле для совершения терактов, заслуживают безусловного и решительного осуждения, говорится в комментарии МИД России.
"Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны - и Венесуэла не исключение - столкнулись с глобальной безжалостной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех. Игнорировать этот вызов - удел тех сил, кто безразличен к реальным судьбам венесуэльских граждан и будущему этой страны", - говорится в комментарии министерства.
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Кроме того, Москва выразила поддержку предложению президента Венесуэлы Николаса Мадуро о гуманитарном соглашении с участием всех политических сил страны.
"Поддерживаем предложение президента Мадуро заключить "большое гуманитарное соглашение" всех политических сил Венесуэлы", - говорится в комментарии. Отмечается, что это соглашение касается даже тех, что кто группируется вокруг фигуры главы подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя временным главой государства.
МИД РФ отметил, что Россия и далее будет делать все необходимое, "чтобы народ Венесуэлы имел возможность самостоятельно решать стоящие перед ним проблемы мирным путем, через широкий общенациональный диалог, без диктата, ультиматумов и санкций".
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он также заявил, что один из задержанных - агент управления по борьбе с наркотиками США.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
6 мая, 08:00Попытка госпереворота в Венесуэле
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеКоронавирус COVID-19Хуан ГуаидоМВД ВенесуэлыНиколас МадуроМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенесуэлаВ мире
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