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2020-05-06T21:11
https://ria.ru/20200506/1571055666.html
Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
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РИА Новости

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

20:57 06.05.2020 (обновлено: 21:11 06.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант — "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед, к поставленной цели", — написал он в Twitter.
По его словам, все это может привести "к очередному Ираку и Афганистану".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.
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РоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Мало того , вместо того чтоб сказать круто это шаг к осваиванию космоса . Рогозин только может кричат про Ирак и тд) сразу видно человек не науки , а обычный политикан ( не даром он факультет журналистики окончил) у которого священник который ракеты освещает на зп сидит как почетный испытатель! просто ПОЗОР!)
6 мая, 21:45
Erik Cartman
22000148
Какой Евросоюз, какие нафиг ОАЭ, это всё страны-банкроты по итогам пандемии коронавируса. Япония только на Олимпиаде 10 миллиардов потеряла. Канада там вообще не при делах, разве что как поставщик топлива. Короче в оконцовке получаем США с какой-то невнятной массовкой, нанятой для количества.
6 мая, 21:47
СССергей Смирнов
50420010
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