Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант — "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед, к поставленной цели", — написал он в Twitter.
По его словам, все это может привести "к очередному Ираку и Афганистану".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.