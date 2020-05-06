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2020-05-06T20:56
https://ria.ru/20200506/1571055636.html
Лавров и Помпео обсудили проблематику глобальной безопасности
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РИА Новости

Лавров и Помпео обсудили проблематику глобальной безопасности

20:56 06.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи. 14 мая 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону проблематику глобальной безопасности, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по проблематике глобальной безопасности. Лавров вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ. Рассмотрены пути активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению с учетом факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - говорится в сообщении ведомства.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Российская сторона не раз на самом высоком уровне заявляла, что готова продлить существующее соглашение без предварительных условий. В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответ на ноту о возможности продления ДСНВ, в интервью РИА Новости Рябков добавил, что Вашингтон по всем признакам, возможно, скоро решит не продлевать договор.
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РоссияМайк ПомпеоДоговор СНВ-3Сергей ЛавровСШАВ мире
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