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2020-05-06T20:55
https://ria.ru/20200506/1571055574.html
Путин поручил главе Кузбасса и МЧС помочь пострадавшим от пожара
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РИА Новости

Путин поручил главе Кузбасса и МЧС помочь пострадавшим от пожара

20:55 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по поддержке граждан, пострадавших из-за пожара в селе Постниково Ижморского района 23 апреля, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
В селе Постниково Ижморского района 23 апреля в результате пожара были уничтожены 22 строения, в том числе 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт.
"Губернатору Кемеровской области - Кузбасса совместно с МЧС России принять необходимые меры по поддержке граждан, пострадавших в результате пожара, произошедшего в селе Постниково Ижморского района 23 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо подготовить до 15 мая, ответственными назначены глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор области Сергей Цивилев.
Президент РФ Владимир Путин
6 мая, 19:48
Путин поручил снабдить водой и питанием пожарных, борющихся с огнем
1100023
Сергей ЦивилевЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКемеровская областьПроисшествия
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