Путин поручил главе Кузбасса и МЧС помочь пострадавшим от пожара

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по поддержке граждан, пострадавших из-за пожара в селе Постниково Ижморского района 23 апреля, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
В селе Постниково Ижморского района 23 апреля в результате пожара были уничтожены 22 строения, в том числе 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт.
"Губернатору Кемеровской области - Кузбасса совместно с МЧС России принять необходимые меры по поддержке граждан, пострадавших в результате пожара, произошедшего в селе Постниково Ижморского района 23 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо подготовить до 15 мая, ответственными назначены глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор области Сергей Цивилев.