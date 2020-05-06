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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T21:52
https://ria.ru/20200506/1571055517.html
Число жертв коронавируса во Франции составило 25,8 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571045977_0:212:3080:1946_1036x0_80_0_0_e16d27abe16cab4b63aa5faaea71abe2.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции составило 25,8 тысячи

20:53 06.05.2020 (обновлено: 21:52 06.05.2020)
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© REUTERS / Eric GaillardДезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции
Дезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard
ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции составило 25,8 тысячи, за сутки скончались 278 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в среду.
Накануне сообщалось о 25 531 умерших.
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"С 1 марта мы оплакиваем 25 809 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике министерства. В больницах скончались 16 237, в домах престарелых - 9572 человека.
В больницах остаются 23 983 человека. За сутки были госпитализированы 833 новых пациента. В реанимации находятся 3147 человек, заразившихся коронавирусом. При этом количество пациентов в реанимации продолжает снижаться (-283 за сутки).
С момента начала эпидемии почти 94,8 тысячи человек были госпитализированы. Почти 54 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц, десятки тысяч тех, кто вылечился в домашних условиях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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