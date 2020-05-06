Число жертв коронавируса во Франции составило 25,8 тысячи

ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции составило 25,8 тысячи, за сутки скончались 278 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в среду.
Накануне сообщалось о 25 531 умерших.
"С 1 марта мы оплакиваем 25 809 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике министерства. В больницах скончались 16 237, в домах престарелых - 9572 человека.
В больницах остаются 23 983 человека. За сутки были госпитализированы 833 новых пациента. В реанимации находятся 3147 человек, заразившихся коронавирусом. При этом количество пациентов в реанимации продолжает снижаться (-283 за сутки).
С момента начала эпидемии почти 94,8 тысячи человек были госпитализированы. Почти 54 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц, десятки тысяч тех, кто вылечился в домашних условиях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.