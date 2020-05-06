Число жертв коронавируса во Франции составило 25,8 тысячи

"С 1 марта мы оплакиваем 25 809 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике министерства. В больницах скончались 16 237, в домах престарелых - 9572 человека.

С момента начала эпидемии почти 94,8 тысячи человек были госпитализированы. Почти 54 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц, десятки тысяч тех, кто вылечился в домашних условиях.