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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T02:31
https://ria.ru/20200506/1571055438.html
Лавров и Помпео обсудили сотрудничество по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Лавров и Помпео обсудили сотрудничество по борьбе с коронавирусом

20:51 06.05.2020 (обновлено: 02:31 07.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео взаимодействие в борьбе с коронавирусом, сообщил МИД РФ.
"В контексте борьбы с пандемией коронавируса обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием двух стран в этой сфере, с учетом необходимости объединения усилий всех членов международного сообщества в соответствии с призывами руководства ООН и других многосторонних организаций", - говорится в сообщении ведомства.
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Также стороны затронули другие актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе работу Совета Безопасности ООН и развитие взаимодействия в экономике, борьбе с терроризмом, кибербезопасности.
Лавров и Помпео также "подтвердили значение предстоящего 75-летия Победы во Второй мировой войне для сохранения исторической памяти о подвиге стран антигитлеровской коалиции", отмечается в сообщении министерства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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