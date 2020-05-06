Лавров и Помпео обсудили сотрудничество по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео взаимодействие в борьбе с коронавирусом, сообщил МИД РФ.
"В контексте борьбы с пандемией коронавируса обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием двух стран в этой сфере, с учетом необходимости объединения усилий всех членов международного сообщества в соответствии с призывами руководства ООН и других многосторонних организаций", - говорится в сообщении ведомства.
Также стороны затронули другие актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе работу Совета Безопасности ООН и развитие взаимодействия в экономике, борьбе с терроризмом, кибербезопасности.
Лавров и Помпео также "подтвердили значение предстоящего 75-летия Победы во Второй мировой войне для сохранения исторической памяти о подвиге стран антигитлеровской коалиции", отмечается в сообщении министерства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.