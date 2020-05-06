Югра направила 46 миллиардов рублей на поддержку экономики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа в рамках первого пакета мер на фоне ситуации с коронавирусом направили на поддержку экономики региона 46 миллиардов рублей, сообщил заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
Глава региона Наталья Комарова ранее поручила профильным департаментам правительства Югры завершить работу по приоритизации бюджетных расходов с учетом социально-экономической обстановки в округе, в том числе на фоне ситуации с коронавирусом.
"Чтобы минимизировать негативные последствия пандемии, принят план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития на 2020 год. Объем финансирования на реализацию первого пакета мер составил 46,1 миллиарда рублей. Более половины этих средств - 26 миллиардов - направлены на поддержку социально незащищенных слоев населения", - написал Милькис на своей странице в Instagram.
Кроме того, по его словам, 5,8 миллиарда рублей направлено на поддержку строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса, 1,1 миллиарда - малому и среднему бизнесу, около 900 миллионов рублей - на программы занятости населения. Милькис также отметил, что за время действия в округе режима повышенной готовности, введенного в середине марта, программой льготного кредитования воспользовались 279 субъектов предпринимательства на сумму 7,4 миллиарда рублей.
Замглавы региона подчеркнул, что из бюджета округа негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным НКО, в 2020 году планируется направить 2,4 миллиарда рублей. В первом квартале этого года мерами поддержки уже воспользовались 148 организаций некоммерческого сектора, добавил Милькис.
Режим обязательной самоизоляции в автономном округе действует до 11 мая включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.