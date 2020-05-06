Югра направила 46 миллиардов рублей на поддержку экономики

"Чтобы минимизировать негативные последствия пандемии, принят план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития на 2020 год. Объем финансирования на реализацию первого пакета мер составил 46,1 миллиарда рублей. Более половины этих средств - 26 миллиардов - направлены на поддержку социально незащищенных слоев населения", - написал Милькис на своей странице в Instagram.

Кроме того, по его словам, 5,8 миллиарда рублей направлено на поддержку строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса, 1,1 миллиарда - малому и среднему бизнесу, около 900 миллионов рублей - на программы занятости населения. Милькис также отметил, что за время действия в округе режима повышенной готовности, введенного в середине марта, программой льготного кредитования воспользовались 279 субъектов предпринимательства на сумму 7,4 миллиарда рублей.