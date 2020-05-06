Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США

Видеозапись допроса сотрудника частной охранной компании Silvercopp Люка Денмана опубликовали в Twitter Мадуро.
"Мы должны были добраться до Венесуэлы, попасть в Каракас и захватить аэропорт. Инструкции, которые мы получили, включали захват аэропорта для обеспечения безопасной посадки в самолет президента Мадуро", — сказал задержанный.
По словам Денмана, который рассказал, что является специалистом по городским тактическим операциям, гонорар за участие в нападении должен был составить от 50 до 100 тысяч долларов, а группа состояла из 20 человек. Подготовка началась в декабре 2019 года, хотя изначально участников не вводили полностью в суть операции.
Пленный также сообщил, что в составе группы боевиков были три сотрудника Silvercorp, включая его самого, и заявил, что приказы главе этой частной охранной компании отдавал президент США Дональд Трамп.
Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль 3 мая сообщил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков. По данным ведомства, диверсанты попытались попасть в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших уничтожили, двоих задержали. Позднее стало известно еще о восьми задержанных.
Мадуро сообщил, что среди участников нападения — двое американцев, сотрудников личной охраны президента США.
Вашингтон, в свою очередь, не подтверждает задержание своих граждан. Как сообщил госсекретарь Майк Помпео, США начнут "процесс выяснения, действительно ли это американцы".
"Если режим Мадуро решит удерживать их, то мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы попытаться вернуть их", — добавил чиновник.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Марк Эспер заявили, что Вашингтон не имеет отношения к этим событиям.