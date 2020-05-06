Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США

"Мы должны были добраться до Венесуэлы, попасть в Каракас и захватить аэропорт. Инструкции, которые мы получили, включали захват аэропорта для обеспечения безопасной посадки в самолет президента Мадуро", — сказал задержанный.

По словам Денмана, который рассказал, что является специалистом по городским тактическим операциям, гонорар за участие в нападении должен был составить от 50 до 100 тысяч долларов, а группа состояла из 20 человек. Подготовка началась в декабре 2019 года, хотя изначально участников не вводили полностью в суть операции.