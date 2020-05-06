Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях

Согласно поправкам в устав, теперь к грубым дисциплинарным проступкам относятся нарушение запрета предоставлять СМИ информацию о воинской службе, ношение при себе во время боевых действий, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей телефонов и других гаджетов, в которых могут храниться и через которые могут передаваться фото-, видеоматериалы, данные о геолокации.