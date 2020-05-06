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2020-05-06T20:37
https://ria.ru/20200506/1571054987.html
Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях
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РИА Новости

Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях

20:36 06.05.2020 (обновлено: 20:37 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес ряд изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, в частности запрет военнослужащим передавать журналистам или через соцсети подробности о своей службе и носить гаджеты при определенных условиях, следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации в среду.
Согласно поправкам в устав, теперь к грубым дисциплинарным проступкам относятся нарушение запрета предоставлять СМИ информацию о воинской службе, ношение при себе во время боевых действий, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей телефонов и других гаджетов, в которых могут храниться и через которые могут передаваться фото-, видеоматериалы, данные о геолокации.
Ранее в марте 2019 года Путин подписал федеральный закон, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность, в том числе фото-, видеоматериалы и данные геолокации, о себе и других военнослужащих.
Авторы этой законодательной инициативы отмечали, что военнослужащие интересны спецслужбам других стран, а также террористическим и экстремистским организациям.
Российские военнослужащие. Архивное фото
29 января 2018, 13:25
Российским военным надо запретить личные гаджеты, считает эксперт
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РоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
Все эти меры сильно облегчат командованию сокрытие насильственных преступлений в отношении военнослужащих.И ослабят контроль над ВС со стороны гражданского общества.
6 мая, 20:58
jjasmin.kofe
88102380
Да, вдруг расскажут как там в "самой сильной армии мира" на самом деле все плохо. Так весь мир уже об этом знает, Володя, без гаджетов.
6 мая, 20:51
Иван Евсеев
71512485
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