Главе польского минздрава пригрозили "повешением на фонаре" за карантин

"Если вы сделаете это сейчас, возможно, вы как-то выкрутитесь, возможно, не все предстанут перед судом, возможно, господин министр Шумовский не будет повешен на фонаре на площади Трех крестов (одна из площадей польской столицы) народом Варшавы", - добавил он.