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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T20:31
https://ria.ru/20200506/1571054863.html
Главе польского минздрава пригрозили "повешением на фонаре" за карантин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570113983_0:304:3099:2047_1036x0_80_0_0_012c470e09980ed73340ec5e44feac57.jpg
РИА Новости

Главе польского минздрава пригрозили "повешением на фонаре" за карантин

20:31 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАнтиправительственная акция в Варшаве
Антиправительственная акция в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 6 мая - РИА Новости. Депутат нижней палаты (сейма) Польши Гжегож Браун пригрозил министру здравоохранения Лукашу Шумовскому повешением на фонаре, если правительство не отменит ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Браун является депутатом от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". Эта политическая сила выступает против введенных в Польше карантинных мероприятий.
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Выступая в сейме в среду, Браун призывал правительство "выпустить народ из карантина".

"Если вы сделаете это сейчас, возможно, вы как-то выкрутитесь, возможно, не все предстанут перед судом, возможно, господин министр Шумовский не будет повешен на фонаре на площади Трех крестов (одна из площадей польской столицы) народом Варшавы", - добавил он.

Спикер сейма Эльжбета Витек призвала Брауна "следить за словами". Браун ответил, что ссылался в своем выступлении на исторические события 1794 года, когда по настоянию жителей Варшавы были приговорены к смертной казни через повешение несколько сторонников Тарговицкой конфедерации (союз польских магнатов, направленный против реформ, принятых сеймом, в том числе принятия конституции Речи Посполитой).
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По последним данным, число выявленных носителей коронавируса в Польше приближается к 15 тысячам, более 700 из них скончались. В связи с коронавирусом госпитализированы около 2,8 тысячи человек, более 100 тысяч находятся на карантине, около 4,7 тысячи выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики решило закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Лукаш ШумовскийПольшаВаршаваВ мире
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