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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-06T21:02
https://ria.ru/20200506/1571054832.html
МИД встревожен информацией о попытке высадки наемников в Венесуэле
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013072_0:308:2953:1969_1036x0_80_0_0_146fbf4317d4652ce734334507f25fbc.jpg
РИА Новости

МИД встревожен информацией о попытке высадки наемников в Венесуэле

20:31 06.05.2020 (обновлено: 21:02 06.05.2020)
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© REUTERS / Miraflores PalaceСнаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
© REUTERS / Miraflores Palace
Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Москва встревожена информаций о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов, говорится в комментарии МИД России.
"С тревогой восприняли информацию о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства", - говорится в комментарии.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он также заявил, что один из задержанных - агент Управления по борьбе с наркотиками США.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
6 мая, 08:00Попытка госпереворота в Венесуэле
Американский переворот в Венесуэле провалился
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенесуэлаВ мире
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