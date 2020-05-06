МИД встревожен информацией о попытке высадки наемников в Венесуэле

"С тревогой восприняли информацию о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства", - говорится в комментарии.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он также заявил, что один из задержанных - агент Управления по борьбе с наркотиками США.