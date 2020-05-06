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2020-05-06T20:17
https://ria.ru/20200506/1571054377.html
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
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РИА Новости

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

20:17 06.05.2020
210979
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМаксим Решетников
Максим Решетников
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Распоряжение главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.
Вместе с этим, в рабочую группу включили замминистра экономического развития Полину Крючкову и замглавы исполкома "Народного фронта за Россию" Арсения Беленького.
На сайте МЭР указано, что Крючкова курирует вопросы макроэкономического анализа и прогнозирования.
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Максим РешетниковВладимир Путин
Популярные комментарии
Уж не знаю какой он экономист как профессионал, но играть в придворные игры не умеет. Президенту экономисты не нужны, потому что их рекомендации на восстановление промышленности, экономики-он не может выполнить, он служит бизнесу и ему нужен просто учетчик-Мишустин.
6 мая, 21:08
dd.rwk
106333265
Это который после указания Путина предоставить беспроцентный кредит предпринимателям для выплаты работникам содержания в период карантина позвонил в несколько банков и был этими банками отправлен в "командировку"(назовём это так), а после этого сообщил о "недоразумении" Мишустину который грозно заявил ему - "Это указание Президента! Надо его выполнять!"......... Так это он? Ну тогда понятно почему он впал в немилость .... Только непонятно, почему на Решетникове отыгрались за действия банков? Может позволил себе разрушить чьи то воздушные замки?
6 мая, 20:52
Юрий Баженов
132910029
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