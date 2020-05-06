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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T20:01
https://ria.ru/20200506/1571053979.html
Путин поручил создать резерв средств защиты для добровольцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568883881_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_1488aa68e8a3b41191bd58cd9422b5ff.jpg
РИА Новости

Путин поручил создать резерв средств защиты для добровольцев

20:01 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство медицинской одежды в Новосибирске
Производство медицинской одежды в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и МЧС до 20 мая сформировать резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ) для добровольцев, ликвидирующих ЧС в условиях коронавируса, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с МЧС России и органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить формирование в необходимом объеме резерва средств индивидуальной защиты для обеспечения работы организаций и добровольцев (волонтеров), осуществляющих предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок – 20 мая", - говорится в документе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
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