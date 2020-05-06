Путин поручил создать резерв средств защиты для добровольцев

"Правительству РФ совместно с МЧС России и органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить формирование в необходимом объеме резерва средств индивидуальной защиты для обеспечения работы организаций и добровольцев (волонтеров), осуществляющих предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок – 20 мая", - говорится в документе.