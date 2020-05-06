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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:59
https://ria.ru/20200506/1571053924.html
США опровергли данные, что в лаборатории Лугара в Грузии создают вирусы
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РИА Новости

США опровергли данные, что в лаборатории Лугара в Грузии создают вирусы

19:59 06.05.2020
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. США отрицают, что в биологической лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии создают вирусы, госдеп сожалеет, что Китай разделяет опасения по поводу лаборатории.
"Вызывает сожаление, что даже когда мы ищем пути международного сотрудничества, есть традиционные российские попытки выдать дезинформацию в отношении лабораторий Лугара, в частности, в Грузии, где она расположена. Российская ложь - что они создавали заболевания вместо борьбы с ними", - сказал в среду в ходе видеобрифинга  помощник замгоссекретаря по Европе и Евразии Джордж Кент.
Кент также выразил сожаление, что Китай, по его словам, подхватил этот посыл в адрес лабораторий, которые "проводят тестирование и помогают странам бороться с COVID".
Ранее с заявлениями о том, что лаборатория помогает в борьбе с коронавирусом, выступил и представитель грузинского МИД Владимир Константиниди. Именно в этой лаборатории был диагностирован первый в Грузии случай заражения COVID-19.
Лаборатория Лугара в Грузии
28 ноября 2019, 19:20
Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ранее в интервью РИА Новости, что коронавирус - лишний повод задуматься о необходимости большей прозрачности в сфере биологического оружия. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москве известно о предложениях США к Грузии расширить исследования в военных целях в биолаборатории Лугара около Тбилиси, инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется у границ РФ.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДжордж КентКоронавирусыМария ЗахароваДмитрий МедведевРичард ЛугарМинистерство обороны СШАКитайСШАГрузияВ мире
Популярные комментарии
Не опровергают, а бездоказательно отрицают.
6 мая, 20:02
Андрей Романов
2000000
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