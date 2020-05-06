Путин поручил дооснастить подразделения МЧС в пожароопасных регионах

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до июля дооснастить подразделения МЧС техникой спецназначения в регионах, где высоки риски возникновения пожаров и паводков, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с МЧС России... обеспечить дооснащение в приоритетном порядке подразделений территориальных органов МЧС России спасательной, пожарной и иной техникой специального назначения в тех субъектах РФ, в которых наиболее высокие риски возникновения пожаров и паводков", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава МЧС Евгений Зиничев.