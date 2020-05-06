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2020-05-06T19:59
https://ria.ru/20200506/1571053863.html
Путин поручил дооснастить подразделения МЧС в пожароопасных регионах
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РИА Новости

Путин поручил дооснастить подразделения МЧС в пожароопасных регионах

19:59 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до июля дооснастить подразделения МЧС техникой спецназначения в регионах, где высоки риски возникновения пожаров и паводков, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с МЧС России... обеспечить дооснащение в приоритетном порядке подразделений территориальных органов МЧС России спасательной, пожарной и иной техникой специального назначения в тех субъектах РФ, в которых наиболее высокие риски возникновения пожаров и паводков", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава МЧС Евгений Зиничев.
Президент РФ Владимир Путин
6 мая, 19:54
Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
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Евгений ЗиничевМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
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