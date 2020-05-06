Путин поручил дооснастить подразделения МЧС в пожароопасных регионах

"Правительству РФ совместно с МЧС России... обеспечить дооснащение в приоритетном порядке подразделений территориальных органов МЧС России спасательной, пожарной и иной техникой специального назначения в тех субъектах РФ, в которых наиболее высокие риски возникновения пожаров и паводков", - говорится в сообщении.