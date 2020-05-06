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2020-05-06T23:13
https://ria.ru/20200506/1571053757.html
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом
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РИА Новости

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом

19:57 06.05.2020 (обновлено: 23:13 06.05.2020)
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая — РИА Новости. Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.
Эксперимент по выплате безусловного базового дохода был начат в Финляндии 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018 года. В эксперименте участвовали две тысячи безработных, которые получали ежемесячный базовый доход в размере 560 евро, который не облагался налогами, независимо от того, какой у них был другой доход и как активно они искали работу. Получатели основного дохода были выбраны методом случайной выборки среди тех, кто в ноябре 2016 года получал пособие по безработице от Института социального страхования Kela. Контрольную группу составили те, кто в ноябре 2016 года получал обычное пособие по безработице от Kela, но не участвовал в эксперименте.
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"Получатели основного дохода были более удовлетворены своей жизнью и испытывали меньше умственного напряжения, чем контрольная группа, не получавшая безусловных денег. У них также было более позитивное восприятие их экономического благосостояния", — говорится в сообщении.
Однако базовый доход несколько отличался для разных групп: например, для семей с детьми, которые получили базовый доход, показатели занятости улучшились в течение обоих лет эксперимента.
"В целом эффект от занятости был небольшим. Это указывает на то, что для некоторых людей, которые получают пособие по безработице от Kela, проблемы, связанные с поиском работы, не связаны с бюрократией или финансовыми стимулами", — говорит главный научный сотрудник Института экономических исследований Финляндии Кари Хямяляйнен.
Респонденты, получавшие базовый доход, описали свое благополучие более позитивно, чем респонденты в контрольной группе. Они были более удовлетворены своей жизнью и испытывали меньше умственного напряжения, депрессии, грусти и одиночества. У них также было более позитивное восприятие их когнитивных способностей, то есть памяти, обучения и способности концентрироваться.
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Получатели основного дохода доверяли другим людям и общественным институтам в большей степени и были более уверены в своем будущем и своей способности влиять на жизнь, чем контрольная группа. Это может быть связано с тем, что основной доход является безусловным, что, как было показано в предыдущих исследованиях, повышает доверие людей к государственной системе.
"Основной доход, похоже, увеличил активность разных видов среди тех, кто был активен уже ранее. С другой стороны, для тех, кто до эксперимента находился в сложной жизненной ситуации, базовый доход, похоже, не решил их проблем", — говорит профессор университета Хельсинки Елена Бломберг-Кролл.
Финский опыт был первым в мире экспериментом с базовым доходом, который был общенациональным, по установленным законам и основан на рандомизированном эксперименте. Участие в эксперименте не было добровольным, что означает, что можно сделать более надежные выводы о результатах, чем в других экспериментах, основанных на добровольном участии, заключает финское министерство.
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ФинляндияХельсинкиЭкономика
Популярные комментарии
Итого финны потратили два года и 2000 x 560 x 24 = 26880000 на пособия + зарплаты социологов в течение 24 месяцев, (даже если они были заняты частично) округлим минимум до 27 миллионов евро. Потратили на то чтобы выяснить заранее очевидный факт -Подачка от государства никак не способствует развитию человека, обретению им работы или превращению его xобби в бизнес. То есть случилось повторение старинной поговорки - Дай человеку рыбу и он будет сыт один день. Научи его ловить рыбу и он будет сыт всю жизнь. Финны потратили на подкормку два года и еще год на осмысление результатов. Молодцы, xоть честно отчитались. Что нужно делать государству, чтобы поднять уровень занятости населения это стимулировать успешное обучение требуемым специальностям и обеспечивать людям закончившим курсы работу по этой специальности в течение года по меньшей мере. То есть применить опыт советского профессионального образования - стипендии отличникам и xорошистам и распределение.
6 мая, 20:19
greytankist111
57100016
Фины молодцы, ищут способыф помощь самым обездоленным, пока наша власть отбирает у людей последнее.И да у нас 80% страны даже мечтать не могут о такой зарплате.Бизнес и власть привыкли, чтобы люди за еду работали.
7 мая, 00:44
Сергей Молков
9200022
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