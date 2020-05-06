Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с МЧС России, заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Евгений Зиничев и региональные власти.