Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары

"Правительству РФ подготовить совместно с МЧС России, заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям", - говорится в сообщении.