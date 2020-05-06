В США рассказали подробности предстоящего полета шаттла X-37B

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Секретный космический мини-шаттл X-37B, который планируется вывести на орбиту в мае ракетой-носителем Atlas-5 с российским двигателем РД-180, проведёт в космосе большое количество экспериментов, в том числе два в интересах НАСА, говорится в сообщении на Космических сил США.
Старт ракеты Atlas-5 с челноком X-37B с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечается на 16 мая.
"Шестой полёт является большим шагом для программы X-37B. Это будет первый полёт X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Внедрение служебного модуля в этом полёте позволяет нам продолжить расширение возможностей космического корабля и провести больше экспериментов, чем в любом из предыдущих полётах", - сказал директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден, слова которого приводятся в сообщении на сайте военного ведомства.
Космические силы США отметили, что в ходе миссии X-37B планируется вывести малый спутник FalconSat-8 с пятью экспериментальными полезными нагрузками академии ВВС США.
Также планируются два эксперимента НАСА по исследованию влияния радиации и других факторов космического полёта на материалы и семена. Кроме того, согласно сообщению, исследовательская лаборатория ВМС США проведёт эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю.
Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.
Ранее бывший министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре 2018 года выразил опасение, что X-37B может использоваться американскими военными в качестве носителя оружия. По его словам, такой аппарат нельзя засечь системой предупреждения о ракетном нападении. В то же время российские военные сообщали, что отслеживают все маневры американского челнока на орбите.