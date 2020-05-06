В США рассказали подробности предстоящего полета шаттла X-37B

"Шестой полёт является большим шагом для программы X-37B. Это будет первый полёт X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Внедрение служебного модуля в этом полёте позволяет нам продолжить расширение возможностей космического корабля и провести больше экспериментов, чем в любом из предыдущих полётах", - сказал директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден, слова которого приводятся в сообщении на сайте военного ведомства.