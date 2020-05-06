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2020-05-06T19:48
https://ria.ru/20200506/1571053380.html
Путин поручил снабдить водой и питанием пожарных, борющихся с огнем
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РИА Новости

Путин поручил снабдить водой и питанием пожарных, борющихся с огнем

19:48 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня обеспечить водой и бесплатным питанием работников пожарной охраны и добровольцев, участвующих в тушении пожаров в России, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление бесплатного питания и снабжение питьевой водой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета работников пожарной охраны и добровольцев (волонтеров), участвующих в тушении пожаров. Срок – 1 июня", - говорится в поручении.
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