Путин поручил снабдить водой и питанием пожарных, борющихся с огнем

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня обеспечить водой и бесплатным питанием работников пожарной охраны и добровольцев, участвующих в тушении пожаров в России, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление бесплатного питания и снабжение питьевой водой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета работников пожарной охраны и добровольцев (волонтеров), участвующих в тушении пожаров. Срок – 1 июня", - говорится в поручении.