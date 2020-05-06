В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 605

САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 32, общее количество заболевших COVID-19 жителей региона достигло 605, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в среду федеральный оперштаб сообщал о 29 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 573.
"По состоянию на 06.05.2020 года подтвержденных случаев COVID-19 - 605. Новых подтвержденных случаев - 32", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Из 605 заразившихся 89 выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.