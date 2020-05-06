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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:45
https://ria.ru/20200506/1571053165.html
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 605
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 605

19:45 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 32, общее количество заболевших COVID-19 жителей региона достигло 605, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в среду федеральный оперштаб сообщал о 29 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 573.
"По состоянию на 06.05.2020 года подтвержденных случаев COVID-19 - 605. Новых подтвержденных случаев - 32", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Из 605 заразившихся 89 выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьОбщество
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