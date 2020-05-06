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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:35
https://ria.ru/20200506/1571052787.html
Число жертв COVID-19 в Британии превысило 30 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569635038_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_1cc55bfff06f810ea6b553416a744c69.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Британии превысило 30 тысяч

18:34 06.05.2020 (обновлено: 19:35 06.05.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinСотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 649, до 30 076, сообщил на брифинге в среду министр по жилищному строительству Роберт Дженрик.
Во вторник количество умерших составляло 29 427, дневной прирост составлял 693 человека.
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 6111 - до 201 101. Накануне рост составлял 4 406, а общее число равнялось 194 990.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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