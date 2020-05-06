Число жертв COVID-19 в Британии превысило 30 тысяч

Во вторник количество умерших составляло 29 427, дневной прирост составлял 693 человека.
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 6111 - до 201 101. Накануне рост составлял 4 406, а общее число равнялось 194 990.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.