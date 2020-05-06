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В Москве 9 мая усилят патрулирование на смотровых площадках и набережных
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РИА Новости

В Москве 9 мая усилят патрулирование на смотровых площадках и набережных

19:34 06.05.2020 (обновлено: 19:56 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют документы у девушки на велосипеде на Москворецкой набережной в Москве.
Сотрудники полиции проверяют документы у девушки на велосипеде на Москворецкой набережной в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники полиции проверяют документы у девушки на велосипеде на Москворецкой набережной в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Девятого мая на смотровых площадках и набережных Москвы усилят патрулирование, где это возможно установят ограждения, гражданам рекомендуется в этот день соблюдать режим самоизоляции и смотреть салюты из дома, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
"Смотреть салюты надо из дома по телевизору или из окна, если есть такая возможность. На смотровых площадках и набережных будет усилено патрулирование, в круглосуточном режиме будут работать видеокамеры. Там, где есть возможность, будут установлены ограждения, где-то они уже стоят. Поэтому большая рекомендация соблюдать режим самоизоляции и без лишней необходимости не выходить на улицу, а отметить этот замечательный праздник дома в кругу семьи. Это будет самый лучший подарок для наших ветеранов",- сказал Данчиков.
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В Москве до 11 мая включительно действует режим самоизоляции. За нарушение режима можно получить штраф в размере 4 тысяч рублей.
Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Также выйти из дома можно для выгула домашних животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), и при необходимости вынести бытовые отходы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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