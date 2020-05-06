В Москве 9 мая усилят патрулирование на смотровых площадках и набережных

"Смотреть салюты надо из дома по телевизору или из окна, если есть такая возможность. На смотровых площадках и набережных будет усилено патрулирование, в круглосуточном режиме будут работать видеокамеры. Там, где есть возможность, будут установлены ограждения, где-то они уже стоят. Поэтому большая рекомендация соблюдать режим самоизоляции и без лишней необходимости не выходить на улицу, а отметить этот замечательный праздник дома в кругу семьи. Это будет самый лучший подарок для наших ветеранов",- сказал Данчиков.