Пожилые жители Подмосковья стали чаще использовать онлайн-сервисы

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Подмосковье более 100 тысяч жителей старше 65 лет используют дистанционные сервисы для управления жилищно-коммунальными услугами. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье более 100 тысяч жителей старше 65 лет используют дистанционные сервисы для управления жилищно-коммунальными услугами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства ЖКХ.

"Всего едиными личными кабинетами МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыт пользуется более 1,2 миллиона жителей региона. 58% — пользователи до 45 лет, 32% — граждане от 46 до 64 лет", — уточняется в сообщении ведомства.

Наибольший прирост новых пользователей наблюдается среди жителей старше 65 лет.

"Это говорит об удобстве и простоте пользования дистанционными сервисами. Кроме этого приятно, что молодое поколение активно помогает пожилым родственникам освоить личный кабинет или добавить их лицевой счет к учетной записи", – заметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.