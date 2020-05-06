Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-06T19:30
https://ria.ru/20200506/1571052366.html
Пожилые жители Подмосковья стали чаще использовать онлайн-сервисы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571052156_0:43:1500:887_1036x0_80_0_0_43a4e410df0ecda18ae4ff3142e8d396.jpg
РИА Новости

Пожилые жители Подмосковья стали чаще использовать онлайн-сервисы

19:30 06.05.2020
168
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПенсионерка работает за компьютером
Пенсионерка работает за компьютером
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Подмосковье более 100 тысяч жителей старше 65 лет используют дистанционные сервисы для управления жилищно-коммунальными услугами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства ЖКХ. 
"Всего едиными личными кабинетами МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыт пользуется более 1,2 миллиона жителей региона. 58% — пользователи до 45 лет, 32% — граждане от 46 до 64 лет", — уточняется в сообщении ведомства. 
Наибольший прирост новых пользователей наблюдается среди жителей старше 65 лет. 
"Это говорит об удобстве и простоте пользования дистанционными сервисами. Кроме этого приятно, что молодое поколение активно помогает пожилым родственникам освоить личный кабинет или добавить их лицевой счет к учетной записи", – заметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. 
Отмечается, что с помощью онлайн-сервисов можно не только передать показания счетчиков и произвести оплату без комиссии, но и отправить копии документов, подать заявления, а также получить жилищные документы.
000000
Новости ПодмосковьяМинистерство ЖКХ Московской областиМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья оценил возможные сроки выхода из режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Минздрав дал прогноз по активному распространению коронавируса в России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Максим Решетников
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Школьные рюкзаки
Власти Подмосковья назвали дату окончания учебного года
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Воробьев: госпитализация в Подмосковье остается высокой
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Сотрудники полиции разговаривают с пенсионеркой
В Подмосковье пенсионерам помогут получить пропуск для поездки на дачу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
Лента новостейМолния