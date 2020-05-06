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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:28
https://ria.ru/20200506/1571052181.html
В Хорватии число жертв коронавируса достигло 85 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Хорватии число жертв коронавируса достигло 85 человек

19:28 06.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Хорватии достигло 85 человек, всего заражены свыше 2,1 тысячи граждан, сообщили власти страны.
Национальный штаб гражданской защиты сообщил в среду, что за сутки выявлено семь новых зараженных COVID-19, скончались еще двое граждан.
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"К сегодняшнему дню с начала пандемии выявлены всего 2119 зараженных COVID-19, выздоровел 1601 человек. За прошедшие сутки скончались еще двое больных, общее число жертв с начала пандемии достигло 85 человек. Еще 14 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сообщил штаб гражданской защиты.
С понедельника в Хорватии начался второй этап смягчения ограничительных мер против пандемии. Начали работать учреждения государственного здравоохранения, частные клиники и медицинские кабинеты. Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать при соблюдении мер защиты. В конце апреля были запущены общественный транспорт, учреждения культуры и магазины, за исключением торговых центров.
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Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович ранее сообщил, что падение экономики страны из-за пандемии коронавируса составит 9,4% ВВП в 2020 году. Он рассмотрел с правительством национальную программу реформ для противодействия последствиям пандемии. План включает в себя 10 приоритетных направлений, 25 мер и 75 мероприятий. Главными целями Пленкович назвал рост и развитие экономики, поддержку рынка труда и устойчивость госфинансов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей ПленковичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоХорватияВ мире
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