В Хорватии число жертв коронавируса достигло 85 человек

БЕЛГРАД, 6 мая - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Хорватии достигло 85 человек, всего заражены свыше 2,1 тысячи граждан, сообщили власти страны.

Национальный штаб гражданской защиты сообщил в среду, что за сутки выявлено семь новых зараженных COVID-19, скончались еще двое граждан.

"К сегодняшнему дню с начала пандемии выявлены всего 2119 зараженных COVID-19, выздоровел 1601 человек. За прошедшие сутки скончались еще двое больных, общее число жертв с начала пандемии достигло 85 человек. Еще 14 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сообщил штаб гражданской защиты.

С понедельника в Хорватии начался второй этап смягчения ограничительных мер против пандемии. Начали работать учреждения государственного здравоохранения, частные клиники и медицинские кабинеты. Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать при соблюдении мер защиты. В конце апреля были запущены общественный транспорт, учреждения культуры и магазины, за исключением торговых центров.

Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович ранее сообщил, что падение экономики страны из-за пандемии коронавируса составит 9,4% ВВП в 2020 году. Он рассмотрел с правительством национальную программу реформ для противодействия последствиям пандемии. План включает в себя 10 приоритетных направлений, 25 мер и 75 мероприятий. Главными целями Пленкович назвал рост и развитие экономики, поддержку рынка труда и устойчивость госфинансов.