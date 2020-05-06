Строительство временных госпиталей в "Сокольниках" и "Экспоцентре"
В Москве для больных COVID-19 переоборудуют спортивные и развлекательные центры. Новые корпуса временных госпиталей появятся выставочном центре "Сокольники" и в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Работы завершатся к концу мая.
В Москве для больных COVID-19 переоборудуют спортивные и развлекательные центры. Новые корпуса временных госпиталей появятся выставочном центре "Сокольники" и в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Работы завершатся к концу мая.
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