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2020-05-06T19:34
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Строительство временных госпиталей в "Сокольниках" и "Экспоцентре"
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РИА Новости
Строительство временных госпиталей в "Сокольниках" и "Экспоцентре"
В Москве для больных COVID-19 переоборудуют спортивные и развлекательные центры. Новые корпуса временных госпиталей появятся выставочном центре "Сокольники" и в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Работы завершатся к концу мая.
2020-05-06T19:27
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=61395712&type=mp4
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PT1M44S

Строительство временных госпиталей в "Сокольниках" и "Экспоцентре"

19:27 06.05.2020 (обновлено: 19:34 06.05.2020)
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В Москве для больных COVID-19 переоборудуют спортивные и развлекательные центры. Новые корпуса временных госпиталей появятся выставочном центре "Сокольники" и в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Работы завершатся к концу мая.
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"Сокольники"
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