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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:26
https://ria.ru/20200506/1571052029.html
В Италии от коронавируса выздоровели восемь тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/112316/12/1123161251_0:47:1024:623_1036x0_80_0_0_eead7a6adc6a015b4bcb95c59b96d0cf.jpg
РИА Новости

В Италии от коронавируса выздоровели восемь тысяч человек

19:26 06.05.2020
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© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия
© Flickr / Luca Prioli
РИМ, 6 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 8014 человек, их число достигло 93245, следует из сводки гражданской обороны.
Там уточнили, что столь резкий рост отмечен благодаря данным за несколько дней, поступившим из области Ломбардия.
Благодаря этому показателю число зараженных сократилось сразу на 6939 человек, до 91528, свидетельствует документ.
Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 369 человек, жертвы достигли 29684, следует из сводки. Во вторник рост жертв составил 236 случаев.
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Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло всего на 1444, до 214457. Накануне было зарегистрировано 1075 новых случаев.
В больницах остаются 15,7 тысячи зараженных. Число пациентов палат интенсивной терапии составляет 1,3 тысячи, откатившись на уровень середины марта.
О рекорде по числу скончавшихся за сутки итальянские власти сообщили 27 марта: он составил 969 смертельных исходов. Наиболее высокий показатель роста случаев был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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