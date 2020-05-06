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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:30
https://ria.ru/20200506/1571051849.html
Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке за сутки выросло на 232 человека
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571018795_99:376:3072:2048_1036x0_80_0_0_b7db642ee0d75e0dde362ac9af8aa39b.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке за сутки выросло на 232 человека

19:24 06.05.2020 (обновлено: 19:30 06.05.2020)
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© REUTERS / Brendan McDermidПрицепы-рефрижераторы, используемые для хранения тел умерших от коронавируса людей, в Нью-Йорке
Прицепы-рефрижераторы, используемые для хранения тел умерших от коронавируса людей, в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
НЬЮ-ЙОРК, 6 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 232, за день до этого умерли 230 человек, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.
Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. По данным, представленным губернатором, уже в течение трех дней уровень ежедневной смертности держится в районе 220-230 человек.
По его словам, число госпитализированных в день снижается. Во вторник был госпитализирован 601 человек, тогда как за день до этого в больнице оказались 650 человек.
"Одна из наиболее сложно решаемых ситуаций, и самые тревожные новости - число смертей. Оно снизилось, но у нас все еще 232 человека скончались вчера", - сказал Куомо.
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Всего в штате Нью-Йорк скончались 19 645 человек, по данным властей.
Согласно приведенным им данным, 3 мая скончались 226 человек, 2 мая - 280 человек, 1 мая – 299, 30 апреля - 289 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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