Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке за сутки выросло на 232 человека

Прицепы-рефрижераторы, используемые для хранения тел умерших от коронавируса людей, в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 232, за день до этого умерли 230 человек, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США . По данным, представленным губернатором, уже в течение трех дней уровень ежедневной смертности держится в районе 220-230 человек.

По его словам, число госпитализированных в день снижается. Во вторник был госпитализирован 601 человек, тогда как за день до этого в больнице оказались 650 человек.

"Одна из наиболее сложно решаемых ситуаций, и самые тревожные новости - число смертей. Оно снизилось, но у нас все еще 232 человека скончались вчера", - сказал Куомо.

Всего в штате Нью-Йорк скончались 19 645 человек, по данным властей.

Согласно приведенным им данным, 3 мая скончались 226 человек, 2 мая - 280 человек, 1 мая – 299, 30 апреля - 289 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.