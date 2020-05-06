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2020-05-06T19:22
https://ria.ru/20200506/1571051722.html
СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова
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РИА Новости

СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова

19:22 06.05.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевРоссийский предприниматель Дмитрий Босов
Российский предприниматель Дмитрий Босов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Тело Дмитрия Босова обнаружила супруга, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, Босов приехал в загородную резиденцию для посещения оздоровительного комплекса. С этого момента бизнесмена никто живым не видел. Его тело обнаружила супруга, приехавшая позже.
"Женщина забеспокоилась из-за того, что не может связаться с мужем, приехала в Усово, вместе с охранником вошла в спортивно-оздоровительный центр, сооруженный на территории резиденции, и нашла мужа лежащим в луже крови", — отмечается в сообщении.
Также телеканал сообщил, что предполагаемым временем смерти стали четыре часа утра – именно тогда миллиардер в последний раз был онлайн в соцсетях.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил смерть Босова. По информации РБК, миллиардер покончил с собой.
Дмитрий Босов был председателем совета директоров группы "Аллтек", ключевое направление бизнеса — добыча антрацита и угля. Российская версия журнала Forbes поставила предпринимателя на 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны с состоянием 1,1 миллиарда долларов.
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Дмитрий БосовРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Одним миллиардером больше, одним меньше.
6 мая, 20:42
nKnakis Kamakis
950104
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