СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова

По информации телеканала, Босов приехал в загородную резиденцию для посещения оздоровительного комплекса. С этого момента бизнесмена никто живым не видел. Его тело обнаружила супруга, приехавшая позже.

"Женщина забеспокоилась из-за того, что не может связаться с мужем, приехала в Усово, вместе с охранником вошла в спортивно-оздоровительный центр, сооруженный на территории резиденции, и нашла мужа лежащим в луже крови", — отмечается в сообщении.

Также телеканал сообщил, что предполагаемым временем смерти стали четыре часа утра – именно тогда миллиардер в последний раз был онлайн в соцсетях.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил смерть Босова. По информации РБК, миллиардер покончил с собой.