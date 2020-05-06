В Рязани мужчине добавили тюремный срок из-за нецензурной брани в суде

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 18 мая рассмотрит жалобу на приговор жителю Первый апелляционный суд общей юрисдикции 18 мая рассмотрит жалобу на приговор жителю Рязани за оскорбление присяжных – он обматерил заседателей за вынесенный обвинительный вердикт по делу об убийствах и хранении оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Судебное заседание должно было состояться сегодня, но его отложили в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.

"Рассмотрение апелляционной жалобы пройдет 18 мая, в 15.00", - рассказал собеседник агентства.

По данным Рязанского суда, Михаилу Барышеву вменялось убийство двух человек и незаконное хранение огнестрельного оружия, это дело слушалось с участием присяжных. Заседатели вынесли обвинительный вердикт, о чем уведомили председательствующего судью в зале заседаний.

Последний уточнил у подсудимого, согласен ли он с мнением жюри, после чего в сторону присяжных посыпались нецензурные оскорбления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении присяжных заседателей". Суд признал мужчину виновным и назначил ему 1,5 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты.

Это решение было частично поглощено ранее вынесенным приговором по делу об убийствах – окончательно Барышеву было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года 10 дней в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в 20 тысяч рублей.