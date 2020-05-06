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2020-05-06T19:22
https://ria.ru/20200506/1571051682.html
В Рязани мужчине добавили тюремный срок из-за нецензурной брани в суде
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РИА Новости

В Рязани мужчине добавили тюремный срок из-за нецензурной брани в суде

19:22 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 18 мая рассмотрит жалобу на приговор жителю Рязани за оскорбление присяжных – он обматерил заседателей за вынесенный обвинительный вердикт по делу об убийствах и хранении оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Судебное заседание должно было состояться сегодня, но его отложили в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.
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"Рассмотрение апелляционной жалобы пройдет 18 мая, в 15.00", - рассказал собеседник агентства.
По данным Рязанского суда, Михаилу Барышеву вменялось убийство двух человек и незаконное хранение огнестрельного оружия, это дело слушалось с участием присяжных. Заседатели вынесли обвинительный вердикт, о чем уведомили председательствующего судью в зале заседаний.
Последний уточнил у подсудимого, согласен ли он с мнением жюри, после чего в сторону присяжных посыпались нецензурные оскорбления.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении присяжных заседателей". Суд признал мужчину виновным и назначил ему 1,5 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты.
Это решение было частично поглощено ранее вынесенным приговором по делу об убийствах – окончательно Барышеву было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года 10 дней в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в 20 тысяч рублей.
В деле об оскорблениях вину рязанец признал частично – подтвердил, что нецензурная брань имела место, но не была адресована в сторону присяжных.
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