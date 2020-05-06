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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:20
https://ria.ru/20200506/1571051574.html
Студенты-медики получат выплаты за помощь пациентам с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

Студенты-медики получат выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

19:20 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Студенты-медики, которые направлены на практику, связанную с оказанием помощи пациентам с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты, как и другие медработники, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
"На время практической подготовки на них в полной мере распространяются положения о стимулирующих выплатах медработникам, предложенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и правительством России", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.
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Перед прохождением практики все студенты проходят специальное обучение, в том числе по вопросам безопасности медперсонала, уточнил Мурашко.
По его словам, студенты оказывают помощь пациентам с коронавирусом только по добровольному согласию, перед прохождением практики медорганизация должна заключить с ними временный трудовой договор.
"Отрадно, что для многих суть врачебной профессии – служение людям – уже сейчас не пустой звук. Сегодня студенты готовы подставить плечо коллегам-медикам, уже оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в том числе в так называемой красной зоне",- подчеркнул Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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