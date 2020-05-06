Студенты-медики получат выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Студенты-медики, которые направлены на практику, связанную с оказанием помощи пациентам с Студенты-медики, которые направлены на практику, связанную с оказанием помощи пациентам с коронавирусом , получат стимулирующие выплаты, как и другие медработники, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко

"На время практической подготовки на них в полной мере распространяются положения о стимулирующих выплатах медработникам, предложенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и правительством России", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.

Перед прохождением практики все студенты проходят специальное обучение, в том числе по вопросам безопасности медперсонала, уточнил Мурашко.

По его словам, студенты оказывают помощь пациентам с коронавирусом только по добровольному согласию, перед прохождением практики медорганизация должна заключить с ними временный трудовой договор.

"Отрадно, что для многих суть врачебной профессии – служение людям – уже сейчас не пустой звук. Сегодня студенты готовы подставить плечо коллегам-медикам, уже оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в том числе в так называемой красной зоне",- подчеркнул Мурашко.