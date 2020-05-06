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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:15
https://ria.ru/20200506/1571051406.html
В Турции число случаев коронавируса возросло на 2,2 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_0:73:3014:1768_1036x0_80_0_0_9939d57092f5499fdadb2339f4afb2ee.jpg
РИА Новости

В Турции число случаев коронавируса возросло на 2,2 тысячи

19:15 06.05.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 2253, общее число заразившихся превысило 131 тысячу, умерли 64 пациента, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 2253 новых случая, всего заразившихся - 131 744. Мы потеряли сегодня 64 пациента, всего умерших - 3584. Вылечились сегодня 4917 пациентов, всего - 78 202", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
501100
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
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