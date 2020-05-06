В Турции число случаев коронавируса возросло на 2,2 тысячи

АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 2253, общее число заразившихся превысило 131 тысячу, умерли 64 пациента, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 2253 новых случая, всего заразившихся - 131 744. Мы потеряли сегодня 64 пациента, всего умерших - 3584. Вылечились сегодня 4917 пациентов, всего - 78 202", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.