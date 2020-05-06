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2020-05-06T19:15
https://ria.ru/20200506/1571051305.html
В ЦИК пояснили порядок передачи мандата депутата Чернышева
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РИА Новости

В ЦИК пояснили порядок передачи мандата депутата Чернышева

18:15 06.05.2020 (обновлено: 19:15 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
 Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. После того, как Госдума примет решение о прекращении полномочий депутата Бориса Чернышева, назначенного замглавы Рособрнадзора, ЛДПР будет вправе в течение 14 дней предложить Центризбиркому России кандидата на вакантный мандат, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Чернышева заместителем руководителя Рособрнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В течение 14 дней со дня принятия Государственной думой решения о досрочном прекращении полномочий депутата Чернышева уполномоченный орган политической партии вправе предложить ЦИК России кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из партийного списка ЛДПР для замещения вакантного депутатского мандата. Если в течение 14 дней партия этим правом не воспользуется, ЦИК передает вакантный депутатский мандат следующему по списку кандидату", - сказал Шевченко.
Согласно информации на сайте Госдумы, Чернышов является членом ЛДПР, вступил в полномочия депутата 18 сентября 2016 года. Чернышов родился в 1991 году, закончил Высшую школу экономики (2012 год) и МГУ имени Ломоносова (2014 год).
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