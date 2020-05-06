В ЦИК пояснили порядок передачи мандата депутата Чернышева

Согласно информации на сайте Госдумы, Чернышов является членом ЛДПР, вступил в полномочия депутата 18 сентября 2016 года. Чернышов родился в 1991 году, закончил Высшую школу экономики (2012 год) и МГУ имени Ломоносова (2014 год).