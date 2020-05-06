В Саратовской области будут судить женщину, бросившую младенца на свалке

"На предварительном следствии обвиняемая выдвигала различные версии, желая избежать ответственности за свои действия. Однако под тяжестью собранных следователем СК доказательств признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает следственное управление.