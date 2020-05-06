В Саратовской области будут судить женщину, бросившую младенца на свалке

САРАТОВ, 6 мая — РИА Новости. Жительница Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство новорожденной дочери, которую она оставила на свалке, сообщило в среду областное управление СК России.
Ранее следствие сообщило, что 11 ноября 2019 года 34-летняя обвиняемая родила девочку в квартире своего знакомого в одном из сел Новобурасского района, затем вынесла новорожденную на улицу и оставила на свалке с бытовыми отходами, а потом пошла домой, где рассказала мачехе о случившемся. Последняя сообщила об этом в скорую, после чего ребенок был госпитализирован. В отношении матери девочки завели уголовное дело.
"На предварительном следствии обвиняемая выдвигала различные версии, желая избежать ответственности за свои действия. Однако под тяжестью собранных следователем СК доказательств признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает следственное управление.
Фигурантка дела обвиняется по статье УК России "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".
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