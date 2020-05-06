Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса

ЦХИНВАЛ, 6 мая - РИА Новости. Граница Южной Осетии с Россией будет полностью закрыта для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая из-за ситуации с COVID-19, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
В среду в республике было выявлено три случая заражения коронавирусом.
"Граница Южной Осетии с Российской Федерацией будет закрыта с 0.00 (1.00 мск - ред.) часов 10 мая 2020 года по 23.59 (0.59 18 мая мск - ред.) часов 17 мая 2020 года. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Временный запрет на пересечение границы касается всех без исключения граждан. Запрет также распространяется на грузовой автотранспорт, уточняют в оперштабе.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил соблюдать жесткие меры на границе при въезде граждан из-за выявленных зараженных COVID-19 в республике.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.