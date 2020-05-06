В Калининграде школьницы угнали у мужчины автомобиль после свидания

КАЛИНИНГРАД, 6 мая - РИА Новости. Двух калининградских школьниц подозревают в том, что во время встречи с 39-летним мужчиной они угнали и разбили его автомобиль, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Как рассказали в полиции, с заявлением обратился 39-летний житель Калининграда, который сообщил, что у него угнали автомобиль. Полицейские установили, что к преступлению причастна 15-летняя школьница. Выяснилось, что мужчина познакомился в соцсети с двумя несовершеннолетними и пригласил их в гости. Когда он вышел из комнаты, девушки забрали ключи от его машины и через некоторое время ушли.
"Завладев машиной, подростки принялись кататься по городу, однако во время движения несовершеннолетняя не справилась с управлением и совершила столкновение с другим автомобилем. Подростки были доставлены в отдел полиции", - рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.