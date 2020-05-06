Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. При несбиваемой высокой температуре, проблемах с дыханием или спутанностью сознания требуется вызвать скорую помощь, заявил врач При несбиваемой высокой температуре, проблемах с дыханием или спутанностью сознания требуется вызвать скорую помощь, заявил врач Александр Мясников в эфире программы "Спасибо, доктор!" на ютьюб-канале Соловьев LIVE.

"Если у вас температура выше 38 упорно держится несколько дней, <…> если вы принимаете жаропонижающие, вы не переносите температуру, а она давит и давит, — это повод вызвать врача", — рассказал он.

Также тревожными симптомами Мясников назвал выраженное обезвоживание и любые изменения ритма сердца или давления. В остальных случаях специалист призвал россиян лечиться самостоятельно и не перегружать врачей.

Мясников подчеркнул, что обыватель не может отличить коронавирус от любой другой инфекции, поэтому при невысокой температуре нужно просто оставаться дома.

В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано как минимум 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 243 тысяч человек скончались. В России выявили свыше 165 тысяч пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: за последние сутки прирост составил 10 559 человек. За весь период 21 тысяча больных выздоровели, 1537 человек умерли.