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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:15
https://ria.ru/20200506/1571050622.html
Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь

19:03 06.05.2020 (обновлено: 19:15 06.05.2020)
145101
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. При несбиваемой высокой температуре, проблемах с дыханием или спутанностью сознания требуется вызвать скорую помощь, заявил врач Александр Мясников в эфире программы "Спасибо, доктор!" на ютьюб-канале Соловьев LIVE.
"Если у вас температура выше 38 упорно держится несколько дней, <…> если вы принимаете жаропонижающие, вы не переносите температуру, а она давит и давит, — это повод вызвать врача", — рассказал он.
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Также тревожными симптомами Мясников назвал выраженное обезвоживание и любые изменения ритма сердца или давления. В остальных случаях специалист призвал россиян лечиться самостоятельно и не перегружать врачей.
Мясников подчеркнул, что обыватель не может отличить коронавирус от любой другой инфекции, поэтому при невысокой температуре нужно просто оставаться дома.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано как минимум 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 243 тысяч человек скончались. В России выявили свыше 165 тысяч пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: за последние сутки прирост составил 10 559 человек. За весь период 21 тысяча больных выздоровели, 1537 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Да при таких симптомах уже можно вызывать священника...
6 мая, 19:10
YSYar S
862703013
“В остальных случаях специалист призвал россиян лечиться самостоятельно и не перегружать врачей”. А кто этому шарлатану такие полномочия дал?!
6 мая, 19:43
РБРуслан Браско
85000011
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