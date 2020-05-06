Власти Москвы назвали причину отключения пропусков у священников

"В соответствии с указом мэра Москвы № 52-УМ, рабочие цифровые пропуска, оформленные до 30 апреля включительно, действовали до 4 мая. Чтобы совершать поездки на работу с 5 по 11 мая, работники должны были самостоятельно продлить свой пропуск на портале nedoma.mos.ru. Срок действия пропусков, которые не были продлены, 5 мая истек. В этом случае для поездок работникам необходимо оформить новый цифровой пропуск", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, почему у некоторых сотрудников РПЦ с 4 мая не работают пропуска.