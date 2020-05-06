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2020-05-06T19:00
https://ria.ru/20200506/1571050432.html
Власти Москвы назвали причину отключения пропусков у священников
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391525_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_cd18f86ab284de9f9d8e26a64acf84ff.jpg
РИА Новости

Власти Москвы назвали причину отключения пропусков у священников

19:00 06.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖитель Москвы демонстрирует цифровой пропуск для передвижения по городу
Житель Москвы демонстрирует цифровой пропуск для передвижения по городу
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Священники и сотрудники РПЦ должны были сами продлить рабочие пропуска, срок действия которых истек 5 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что у многих священников и сотрудников Русской православной церкви в Москве с 4 мая не действуют цифровые пропуска.
"В соответствии с указом мэра Москвы № 52-УМ, рабочие цифровые пропуска, оформленные до 30 апреля включительно, действовали до 4 мая. Чтобы совершать поездки на работу с 5 по 11 мая, работники должны были самостоятельно продлить свой пропуск на портале nedoma.mos.ru. Срок действия пропусков, которые не были продлены, 5 мая истек. В этом случае для поездок работникам необходимо оформить новый цифровой пропуск", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, почему у некоторых сотрудников РПЦ с 4 мая не работают пропуска.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Русская православная церковьМоскваОбщество
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