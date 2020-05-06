В Австрии эксперты оценили потери горнолыжных курортов из-за коронавируса

ВЕНА, 6 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Лыжный туризм в Австрии в прежнем виде сейчас под вопросом из-за коронавируса, ситуация еще не ясна и будет зависеть от предписанных законом условий, заявил РИА Новости ассистент-профессор отделения стратегического менеджмента, маркетинга и туризма в университете Инсбрука Бернд Райтзамер.

По его словам, кризис очень сильно ударил по туристической отрасли Австрии, хотя она составляет сравнительно небольшую долю национального ВВП. С большой вероятностью особенно пострадают Тироль, Зальцбург, Вена и Каринтия, которые больше остальных федеральных земель зависят от туризма или принимают много гостей, сказал эксперт.

"Стоит исходить из того, что потребуется несколько лет, чтобы достичь ежегодного спроса, который был до COVID-19", — считает Райтзамер.

Собеседник агентства отметил, что ситуация с туризмом в летний сезон зависит от открытия границ и двусторонних соглашений. Так, даже открытия границ с Германий — главной страной-поставщиком туристов (37,4 процента ночевок в 2019 году) будет недостаточно, чтобы гостиничные предприятия вышли на прибыль.

"Перед началом зимнего сезона и возможной второй волной пандемии коронавируса ситуацию нужно будет оценивать снова. В какой мере можно думать о зимнем и лыжном туризме в прежнем виде, еще не ясно, это будет зависеть от установленных законом условий", — подчеркнул Райтзамер.

Он уточнил, что внутренний туризм может внести кратковременный вклад в борьбу с кризисом, восполнив около трети общего объема, но не сможет в одиночку компенсировать ущерб из-за спада спроса на международном уровне.

"В то же время пока неясно, захотят ли местные туристы в действительности провести летний отпуск в Австрии. У многих доход сейчас ограничен, и они, предположительно, воспользуются предложениями отдохнуть на природе недалеко от дома или же ограничатся вылазками на день", — сказал ассистент-профессор.

Австрия 14 апреля приступила к пошаговой отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Сейчас открыты уже все магазины, парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе. В общественном транспорте и магазинах нужно носить маску.