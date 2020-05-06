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Туризм
2020-05-06T21:50
https://ria.ru/20200506/1571050368.html
В Австрии эксперты оценили потери горнолыжных курортов из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/101820/36/1018203640_0:108:2000:1233_1036x0_80_0_0_51dc76bc14e36cfa6e715a9878ccae9e.jpg
РИА Новости

В Австрии эксперты оценили потери горнолыжных курортов из-за коронавируса

21:50 06.05.2020
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© Fotolia / nicholasparishГоры в Австрии
Горы в Австрии
© Fotolia / nicholasparish
ВЕНА, 6 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Лыжный туризм в Австрии в прежнем виде сейчас под вопросом из-за коронавируса, ситуация еще не ясна и будет зависеть от предписанных законом условий, заявил РИА Новости ассистент-профессор отделения стратегического менеджмента, маркетинга и туризма в университете Инсбрука Бернд Райтзамер.
По его словам, кризис очень сильно ударил по туристической отрасли Австрии, хотя она составляет сравнительно небольшую долю национального ВВП. С большой вероятностью особенно пострадают Тироль, Зальцбург, Вена и Каринтия, которые больше остальных федеральных земель зависят от туризма или принимают много гостей, сказал эксперт.
"Стоит исходить из того, что потребуется несколько лет, чтобы достичь ежегодного спроса, который был до COVID-19", — считает Райтзамер.
Собеседник агентства отметил, что ситуация с туризмом в летний сезон зависит от открытия границ и двусторонних соглашений. Так, даже открытия границ с Германий — главной страной-поставщиком туристов (37,4 процента ночевок в 2019 году) будет недостаточно, чтобы гостиничные предприятия вышли на прибыль.
"Перед началом зимнего сезона и возможной второй волной пандемии коронавируса ситуацию нужно будет оценивать снова. В какой мере можно думать о зимнем и лыжном туризме в прежнем виде, еще не ясно, это будет зависеть от установленных законом условий", — подчеркнул Райтзамер.
Он уточнил, что внутренний туризм может внести кратковременный вклад в борьбу с кризисом, восполнив около трети общего объема, но не сможет в одиночку компенсировать ущерб из-за спада спроса на международном уровне.
"В то же время пока неясно, захотят ли местные туристы в действительности провести летний отпуск в Австрии. У многих доход сейчас ограничен, и они, предположительно, воспользуются предложениями отдохнуть на природе недалеко от дома или же ограничатся вылазками на день", — сказал ассистент-профессор.
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Австрия 14 апреля приступила к пошаговой отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Сейчас открыты уже все магазины, парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе. В общественном транспорте и магазинах нужно носить маску.
Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. До 31 мая продлен контроль на границе с соседними странами.
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