В Москве выявили 237 нарушений режима повышенной готовности за две недели

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В столичные суды за две недели поступило 237 административных материалов о нарушении общественного порядка во время режима повышенной готовности, нередко москвичи распивали на улице спиртное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"За две недели в суды поступило 237 материалов по статье КоАП "Невыполнения правил поведения при ЧС или её угрозе", 66 из них были возвращены для устранения недостатков, 34 протокола были рассмотрены судами. Чаще всего нарушения выразились в том, что граждане находились в общественном месте, например в парке, общественном месте или у продуктового магазина, где распивали спиртные напитки, нарушая тем самым общественный порядок, соблюдение которого необходимо при режиме повышенной готовности", - рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова , добавив, что в среднем москвичей за это штрафовали на сумму от тысячи до четырех тысяч рублей.

По статье КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" за тот же период было зарегистрировано 35 дел.

"Привлечены 2 человека к ответственности за нарушение режима самоизоляции в тот период, когда им предписана самоизоляция. Например, в одном случае в метрополитене был остановлен мужчина, который подписал соглашение на амбулаторную медицинскую помощь и соблюдение режима самоизоляции", - отметила собеседница агентства.

Солопова заключила, что в Мосгорсуд начали поступать апелляционные жалобы об оспаривании наложенных за нарушение самоизоляции штрафов. Эти дела только ожидают рассмотрения.