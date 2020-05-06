Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым

"Мы разошлись, — объявила Варнава. — При этом мы остались в потрясающих отношениях. Мы общаемся. Мы дружим. Но, я думаю, что настал такой период, когда и мне, и ему надо было двигаться дальше по отдельности. Это не момент измены и не то, что я или он встретил какого-то другого человека. Хотя, мне кажется, так бы разойтись было даже проще. Мы расставались тяжело, потому что свадьба уже была не нужна, детей, наверное, надо было заводить раньше. Страстные отношения стали родственными".
"Со мной он топтался на одном месте: детей нет, семьи как таковой нет, — прокомментировала Екатерина Варнава. — До какого-то момента он не был готов стать отцом. Потом я сказала, что у меня здесь проект, а еще здесь и здесь. Это очень ответственно. Мы ходили консультировались. Врачи предупредили, что у меня слабое здоровье: по-женски есть проблемы. Беременность надо было планировать и на какое-то время лишить себя активности. Я не могла так сделать — сесть на восемь месяцев. У меня есть родные: мама и племянники".
"Его и меня все устраивало", — подчеркнула участница Comedy woman.