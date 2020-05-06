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Культура
2020-05-06T22:53
https://ria.ru/20200506/1571050197.html
Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571052782_0:0:1366:768_1036x0_80_0_0_9d87fe63008403b89b26ee83f9472250.jpg
РИА Новости

Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым

22:53 06.05.2020
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© Страница Ксении Собчак на YoutubeСкриншот интервью Ксении Собчак с Екатериной Варнавой
Скриншот интервью Ксении Собчак с Екатериной Варнавой
© Страница Ксении Собчак на Youtube
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава на YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" рассказала, что рассталась с гражданским мужем танцором Константином Мякиньковым, с которым была в отношениях шесть лет.

"Мы разошлись, — объявила Варнава. — При этом мы остались в потрясающих отношениях. Мы общаемся. Мы дружим. Но, я думаю, что настал такой период, когда и мне, и ему надо было двигаться дальше по отдельности. Это не момент измены и не то, что я или он встретил какого-то другого человека. Хотя, мне кажется, так бы разойтись было даже проще. Мы расставались тяжело, потому что свадьба уже была не нужна, детей, наверное, надо было заводить раньше. Страстные отношения стали родственными".

Актриса призналась, что инициатором расставания была она, а также пояснила, почему они с Мякиньковым так и не стали родителями.

"Со мной он топтался на одном месте: детей нет, семьи как таковой нет, — прокомментировала Екатерина Варнава. — До какого-то момента он не был готов стать отцом. Потом я сказала, что у меня здесь проект, а еще здесь и здесь. Это очень ответственно. Мы ходили консультировались. Врачи предупредили, что у меня слабое здоровье: по-женски есть проблемы. Беременность надо было планировать и на какое-то время лишить себя активности. Я не могла так сделать — сесть на восемь месяцев. У меня есть родные: мама и племянники".

На вопрос Ксении Собчак о том, как давно они разошлись, Екатерина Варнава шокировала ведущую ответом: "Почти год назад". Все это время она публично об этом не рассказывала, так как, по словам актрисы, "не было случая и надобности".

"Его и меня все устраивало", — подчеркнула участница Comedy woman.

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