Греческий эпидемиолог заявил, что комары не переносят коронавирус

АФИНЫ, 6 мая - РИА Новости. Комары не переносят коронавирус COVID-19, заявил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в среду.
Журналисты спросили, следует ли гражданам опасаться переноса COVID-19 комарами так же, как переноса комарами лихорадки Западного Нила.
"Не переносится комарами вирус, у нас нет таких данных, особенно из стран, которые пережили первую волну. Это позитивно. Во-вторых, мы надеемся, что роль в ограничении передачи коронавируса сыграют летние условия, температура и влажность", - сказал Циодрас.
Он заметил, что хотя два года уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила был низким, надо сохранять бдительность и принимать меры профилактики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.