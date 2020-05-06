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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:54
https://ria.ru/20200506/1571050093.html
Греческий эпидемиолог заявил, что комары не переносят коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/155782/25/1557822529_0:274:3001:1962_1036x0_80_0_0_348090123be3c9b07047ebda6acccd66.jpg
РИА Новости

Греческий эпидемиолог заявил, что комары не переносят коронавирус

18:54 06.05.2020
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинКомар
Комар
© РИА Новости / Олег Ласточкин
АФИНЫ, 6 мая - РИА Новости. Комары не переносят коронавирус COVID-19, заявил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в среду.
Журналисты спросили, следует ли гражданам опасаться переноса COVID-19 комарами так же, как переноса комарами лихорадки Западного Нила.
"Не переносится комарами вирус, у нас нет таких данных, особенно из стран, которые пережили первую волну. Это позитивно. Во-вторых, мы надеемся, что роль в ограничении передачи коронавируса сыграют летние условия, температура и влажность", - сказал Циодрас.
Он заметил, что хотя два года уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила был низким, надо сохранять бдительность и принимать меры профилактики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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