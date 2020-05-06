Греческий эпидемиолог заявил, что комары не переносят коронавирус

"Не переносится комарами вирус, у нас нет таких данных, особенно из стран, которые пережили первую волну. Это позитивно. Во-вторых, мы надеемся, что роль в ограничении передачи коронавируса сыграют летние условия, температура и влажность", - сказал Циодрас.