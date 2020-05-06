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РИА Наука
2020-05-06T18:50
https://ria.ru/20200506/1571049946.html
Ученые обнаружили на Марсе следы существования древних рек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569359238_0:0:1041:586_1036x0_80_0_0_1652114160ed0f0edddb1d9ea340856a.jpg
РИА Новости

Ученые обнаружили на Марсе следы существования древних рек

18:50 06.05.2020
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© NASA / JPL-Caltech/University of ArizonaИзображение инопланетного образования на поверхности Марса, напоминающее тирамису
Изображение инопланетного образования на поверхности Марса, напоминающее тирамису
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ученые обнаружили на Марсе следы рек, которые, вероятно, протекали на планете около 3,7 миллиардов лет назад, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications.
Сообщается, что исследователи из Утрехтского университета изучили снимки, сделанные НАСА c орбиты Марса при помощи камеры HiRISE.
"Несмотря на то, что сегодня поверхность Марса в основном сухая и холодная … существуют геоморфные свидетельства в пользу прежнего существования там жидкой воды … Орбитальные исследования выявили скопления пород с рельефом флювиального типа (созданного под воздействием водных потоков - ред.)", - говорится в исследовании.
В частности, ученые обратили внимание на скалистое образование в северо-западной части равнины Эллада (южное полушарие) высотой 200 метров и возрастом около 3,7 миллиардов лет. Как отмечается, осадочные породы формирования напоминают земные. По мнению ученых, такой утес мог сформироваться под влиянием рек, которые должны были непрерывно протекать на планете как минимум в течение 100 тысяч лет.
Такое объяснение позволит продвинуться в изучении климата Марса на раннем этапе существования, отмечается в исследовании.
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