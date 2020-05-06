Ученые обнаружили на Марсе следы существования древних рек

"Несмотря на то, что сегодня поверхность Марса в основном сухая и холодная … существуют геоморфные свидетельства в пользу прежнего существования там жидкой воды … Орбитальные исследования выявили скопления пород с рельефом флювиального типа (созданного под воздействием водных потоков - ред.)", - говорится в исследовании.

В частности, ученые обратили внимание на скалистое образование в северо-западной части равнины Эллада (южное полушарие) высотой 200 метров и возрастом около 3,7 миллиардов лет. Как отмечается, осадочные породы формирования напоминают земные. По мнению ученых, такой утес мог сформироваться под влиянием рек, которые должны были непрерывно протекать на планете как минимум в течение 100 тысяч лет.