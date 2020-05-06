Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:49
https://ria.ru/20200506/1571049897.html
В Сирии возобновят работу образовательные учреждения
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938474_0:152:3371:2048_1036x0_80_0_0_77cf7e99865c61a8cdac70b13c95985e.jpg
РИА Новости

В Сирии возобновят работу образовательные учреждения

18:49 06.05.2020
199
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. Сирийские власти приняли решение открыть университеты и техникумы по всей стране начиная с 31 мая, работа образовательных учреждений была приостановлена в рамках борьбы с распространением вируса COVID-19.
"Специальная правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение возобновить с 31 мая работу университетов и техникумов. Занятия будут начинаться 9.30 утра до вечера, согласно образовательной программе, включая субботу",- говорится в опубликованном сирийскими государственными СМИ заявлении.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
По решению правительства вузы будут обучать по интенсивной программе с акцентом на основные предметы.
По последним данным, в Сирии официально зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 27.
Правительство Сирии ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
500000
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСирияВ мире
Рекомендуем
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Ученый из университета Питтсбурга Бин Лю
В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США
Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео раскритиковал политику ЕС в отношении Китая из-за COVID-19
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Кандидат в замглавы Пентагона ожидает отказа Турции от С-400
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против COVID-19
Автомобиль скорой помощи
Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Лавров и Помпео провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия на вооружение "Циркона"
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
Лента новостейМолния