В Сирии возобновят работу образовательные учреждения

БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. Сирийские власти приняли решение открыть университеты и техникумы по всей стране начиная с 31 мая, работа образовательных учреждений была приостановлена в рамках борьбы с распространением вируса COVID-19.
"Специальная правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение возобновить с 31 мая работу университетов и техникумов. Занятия будут начинаться 9.30 утра до вечера, согласно образовательной программе, включая субботу",- говорится в опубликованном сирийскими государственными СМИ заявлении.
По решению правительства вузы будут обучать по интенсивной программе с акцентом на основные предметы.
По последним данным, в Сирии официально зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 27.
Правительство Сирии ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.